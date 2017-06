Real : Ronaldo, Marca assure une offre du PSG

Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol et touché dans son orgueil par cette affaire, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Ce mercredi, le quotidien AS a révélé que le Portugais avait été rassuré par le président Florentino Perez et qu’il n’était plus déterminé à partir (voir brève 11h58).

En cette fin de soirée, le média ibérique Marca confirme une réunion à venir entre les deux hommes après la Coupe des Confédérations, mais révèle que Ronaldo va venir à cet entretien avec une offre concrète du Paris Saint-Germain. Si l’intérêt du club de la capitale paraît crédible, on a la forte impression que CR7 veut utiliser la formation française pour mettre la pression sur le Real... A Perez de trouver les mots et surtout le bon montant pour le retenir.