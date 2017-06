Chelsea : Conte veut du lourd en défense

Avec le départ de John Terry et un très probable prêt de Kurt Zouma, Chelsea souhaite recruter un nouveau défenseur central et pas n'importe lequel. D'après les informations de la presse anglaise, Antonio Conte aurait deux noms en tête : Leonardo Bonucci (30 ans, 29 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) et Virgil van Dijk (25 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League cette saison).

Mais l'un comme l'autre seront très difficiles à déloger de leurs clubs respectifs. Un départ de l'Italien de la Juventus Turin ne semble pas être d'actualité et Liverpool a déjà tenté sa chance pour le Néerlandais mais s'est heurté à un refus de Southampton.

Les Blues disposent toutefois de moyens parfois sans limite sur le marché des transferts...