OM : Germain a tout refusé pour venir « Par Eric Bethsy - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En tant qu’ancien joueur de l’Olympique de Marseille (1988-1991, 1994-1995), Bruno Germain est forcément ravi de voir son fils Valère (27 ans) se diriger vers le club phocéen. En effet, le transfert de l’attaquant de l’AS Monaco, déterminé à venir, n’est plus qu’une question de temps. "Il y a 98 chances sur 100 que ça se fasse, a estimé le père du Monégasque sur RMC. Il reste encore quelques détails à régler. Au premier match, je serai au Vélodrome et ça va me faire tout drôle. Au niveau des émotions, ce sera top. (...) Il m’a surpris parce qu’il avait pas mal de clubs en France et à l’étranger et il a été catégorique, déterminé." Déjà motivé à l'idée de porter le maillot olympien, le natif de Marseille aura sûrement droit à un bel accueil de la part des supporters. Déjà motivé à l'idée de porter le maillot olympien, le natif de Marseille aura sûrement droit à un bel accueil de la part des supporters.

News lue par 11320 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+