Lyon : Genesio veut récupérer Pléa Par Eric Bethsy - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté aux départs de Rachid Ghezzal (libre) et de Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), l’Olympique Lyonnais a besoin de renforts devant. D’autant que l’avant-centre Alexandre Lacazette, très convoité, n’est pas certain de rester. C’est pourquoi l’entraîneur Bruno Genesio aurait réclamé le retour d’Alassane Pléa (24 ans, 25 matchs et 11 buts en L1 cette saison), affirme Nice-Matin. Formé à Lyon, l’attaquant de l’OGC Nice réalisait un bon exercice avant sa grave blessure au genou en février dernier. Reste à savoir si l’Aiglon envisage un départ, et si le Gym accepte de le libérer au moment où le Franco-Malien reprend l’entraînement collectif. Si le club azuréen est contre, le président Jean-Pierre Rivère rappellera sûrement à son homologue Jean-Michel Aulas que le contrat de Pléa contient une clause de départ à 50 millions d'euros... Si le club azuréen est contre, le président Jean-Pierre Rivère rappellera sûrement à son homologue Jean-Michel Aulas que le contrat de Pléa contient une clause de départ à 50 millions d'euros...

