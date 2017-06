Juve : Dani Alves va bien partir !

Juve : Dani Alves va bien parti r ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Un an et puis s'en va. Après une seule saison passée au club, Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) va quitter la Juventus Turin. La Vieille Dame a confirmé ce mercredi le départ imminent du latéral droit brésilien, qui souhaite retrouver Josep Guardiola à Manchester City. "Ce n’est pas une rupture. La motivation est fondamentale pour un joueur. Dani Alves veut tenter une nouvelle expérience. Nous ferons une résiliation consensuelle et nous lui souhaitons bonne chance pour le futur. Bien sûr qu’il y a un peu d’amertume après tout ce qu’il a dit, mais je vous confirme qu’il n’y a pas de rupture entre nous", a fait savoir le directeur sportif turinois, Beppe Marotta, ce mercredi. City devrait donc récupérer gratuitement un joueur de tout premier plan. City devrait donc récupérer gratuitement un joueur de tout premier plan.

