Monaco : pourquoi Mboula a quitté le Barça

Comme nous vous l'indiquions hier mardi (voir la brève d'hier à 15h48), Jordi Mboula (18 ans) a signé à l'AS Monaco, qui a déboursé 3 millions d'euros pour l'arracher au FC Barcelone. Sur son compte Twitter, le milieu offensif espagnol a expliqué pourquoi il avait fait le choix de quitter le club catalan.

"Avant tout, je veux dire que je me sens fier d’avoir défendu le maillot du FC Barcelone, et mettre en avant le soutien qu’il m’a apporté depuis que j’y suis entré à 9 ans. Ici on m’a formé en tant que joueur mais surtout en tant que personne, j’aurais toujours une dette vis à vis du club. Dans la vie d’un joueur, il y a des moments où il faut prendre des décisions, et après une réflexion profonde, je crois que je dois accepter ce nouveau défi, puisque je me sens prêt et motivé pour être au niveau dans un des grands clubs européens", a expliqué Mboula.

Très prometteur au sein du centre de formation du Barça, l'attaquant devra maintenant confirmer chez les professionnels.