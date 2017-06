PSG : Kluivert ne voit pas Verratti au Barça « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s'il n'est plus, depuis peu, le directeur du football du Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert est bien placé pour évoquer l'intérêt du FC Barcelone pour Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Au courant des envies du milieu de terrain italien, le Néerlandais assure que le PSG ne le lâchera pas cet été. "Je connais très bien le président du PSG. Verratti a prolongé l'an dernier pour quatre ans et je sais qu'il veut jouer au Barça, mais le PSG ne le laissera pas partir. Je crois qu'il vaut plus de 100 millions. Même si un joueur n'est pas content, au final c'est toujours le club qui décide", a confié Kluivert à La Sexta. Ces propos confirment un peu plus les intentions de Paris dans ce dossier. Ces propos confirment un peu plus les intentions de Paris dans ce dossier.

