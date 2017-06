Bayern : Lewandowski, le club montre les crocs « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières heures, des rumeurs concernant un départ de Robert Lewandowski (28 ans, 33 matchs et 30 buts en Bundesliga cette saison) ont vu le jour. Déçu de ne pas avoir été assez soutenu dans la quête du titre de meilleur buteur de Bundesliga (voir ici), lors de la dernière journée, l'attaquant polonais aurait des envies de départ. Chelsea et Manchester United notamment seraient à l'affût. Mais le club bavarois a tenu à réagir dans un communiqué et assure qu'un transfert n'est pas au programme cet été. "Le contrat de Lewandowski expire en 2021. Il l’a signé il y a peu (décembre 2016). Il ne veut pas quitter le Bayern. Il n’y a pas de discussions avec d’autres clubs et il n’y en aura pas", a assuré le Bayern. Une manière de dissuader les courtisans de Lewandowski, même si des futures offres ne sont pas à écarter. Une manière de dissuader les courtisans de Lewandowski, même si des futures offres ne sont pas à écarter.

