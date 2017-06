OM : ...Bacca aussi mais la porte reste ouverte

Alors que la piste Stevan Jovetic se refroidit à l'Olympique de Marseille (voir la brève de 15h59), le dossier Carlos Bacca (30 ans, 32 matchs et 13 buts en Serie A cette saison) n'est pas simple non plus. RMC assure que l'attaquant du Milan AC est nostalgique de sa période sévillane et ferait aussi du FC Séville sa priorité. Toutefois, son agent Sergio Barila ne ferme pas la porte.

"La présence d’un grand monsieur comme Zubizarreta prouve que l’OM a un projet sérieux et ambitieux. (...) C’est une année de Coupe du monde et Carlos veut absolument aller en Russie avec la Colombie. Il doit évoluer dans un club qui lui offre du temps de jeu et l’exposition nécessaire pour briller", a confié son représentant à nos confrères.

L'OM a donc toujours une carte à jouer, surtout qu'il est peu probable que le FC Séville s'offre Jovetic et Bacca. Ce dernier n'est d'ailleurs "pas une priorité", d'après un dirigeant sévillan.