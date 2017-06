OM : Jovetic préfère le FC Séville... « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d'un buteur confirmé, l'Olympique de Marseille a ciblé Stevan Jovetic (27 ans, 21 matchs et 6 buts en Liga avec FC Seville cette saison) et discute avec l'Inter Milan depuis plusieurs jours. Mais ce dossier s'annonce compliqué, et pas uniquement financièrement. Selon RMC, Jovetic souhaite rester au FC Séville, où il était prêté cette saison, et il l'a fait savoir aux dirigeants de l'Inter. Mais le club andalou a déjà annoncé qu'il n'était pas disposé à payer les 13 millions d'euros réclamés par les Nerazzurri en plus du salaire du Monténégrin (3,5 M€ annuels). En coulisses, il espère tout de même parvenir à un accord, avec notamment quelques concessions du joueur pour s'aligner sur le prix demandé. Autant dire que cette piste n'est pas encore à enterrer, mais elle s'est sérieusement rafraichie pour l'OM. Autant dire que cette piste n'est pas encore à enterrer, mais elle s'est sérieusement rafraichie pour l'OM.

