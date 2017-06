PSG : Di Maria écope d'un an de prison, mais... « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé d'avoir détourné 1,3 million d'euros au fisc espagnol via ses droits d'image lorsqu'il évoluait au Real Madrid, Angel Di Maria (29 ans, 29 matchs et 6 buts en L1 cette saison) connaît sa sanction. L'ailier du Paris SG a été condamné ce mercredi à un an de prison et 2 millions d'euros d'amende, indique El Confidencial. L'international argentin a signé un accord avec le procureur général dans lequel il reconnait avoir commis deux infractions fiscales passibles chacune de six mois de prison. La peine de prison ne sera pas exécutée, comme c'est en général le cas en Espagne pour les condamnations inférieures à 2 ans dans ce genre d'affaire.

