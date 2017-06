Lille : Pépé est Lillois ! (officiel) « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps courtisé par Marseille et Lyon, Nicolas Pépé (21 ans, 33 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) rejoint, comme prévu, Lille. Le LOSC officialise ce mercredi l'arrivée de l'ailier d'Angers qui s'est engagé avec le club nordiste jusqu'en 2022. Dans ses premiers mots en tant que Dogue, l'international ivoirien assure que la venue de Marcelo Bielsa sur le banc a été un facteur déterminant. "Je ressens beaucoup de joie d’avoir signé au LOSC. L’attente a été longue, car j’ai été pas mal sollicité. Et aujourd’hui, je suis certain d’avoir fait le bon choix. La venue de Marcelo Bielsa a été un élément important au moment de prendre ma décision. Je suis désormais très impatient de travailler avec un tel coach. C’est un grand pas en avant dans ma carrière de rejoindre un club comme Lille. J’essaie de progresser d’année en année et venir ici va me permettre de franchir de nouveaux paliers dans mon ascension", a confié la recrue lilloise. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros, bonus compris. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros, bonus compris.

