Arsenal : Ramsey finalement prolongé ?

Fort d'un bel Euro 2016, le milieu de terrain Aaron Ramsey (26 ans, 23 matchs et 1 but en Premier League cette saison) intéressait énormément de clubs l'été dernier. Sauf qu'après une saison mitigée, le Gallois a vu sa cote de popularité baisser et il devrait finalement rester à Arsenal. Selon les médias britanniques, une prolongation de son contrat, qui expire dans un an, serait même actuellement à l'étude.