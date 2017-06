Monaco : le plan de carrière de Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Où évoluera Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) la saison prochaine ? Il y a quelques jours, Marca assurait que l'attaquant de Monaco souhaitait rejoindre le Real Madrid. Un transfert suivi d'un prêt d'une saison à l'ASM était évoqué. Ce mercredi, un proche de la jeune pépite confirme que son souhait est d'évoluer au Real... ou au FC Barcelone. Rapidement mais pas forcément dès cet été. "Kylian est dans la réflexion. Soit il passe par un club intermédiaire, soit il part directement dans un grand club. Mais son objectif est très clair : signer dans l'un des deux plus grands clubs au monde, le Real et le Barça pour lui, avant d'avoir 22 ans", assure un proche du joueur au quotidien Le Parisien. Un club intermédiaire qui peut donc être le Paris SG, très intéressé, mais aussi Monaco, qui pourrait le conserver au moins un an, ou encore Arsenal. D'ailleurs, le club londonien semble l'attirer. "Wenger, c'est un grand. Si demain Kylian signe à Arsenal, ce sera pour lui. Il sait façonner les jeunes et tout particulièrement les anciens attaquants de l'équipe de France, Thierry Henry et Nicolas Anelka. Ne disputer que la Ligue Europa n'est pas un obstacle en soi", glisse un autre membre de son entourage très proche. Un club intermédiaire qui peut donc être le Paris SG, très intéressé, mais aussi Monaco, qui pourrait le conserver au moins un an, ou encore Arsenal. D'ailleurs, le club londonien semble l'attirer. "Wenger, c'est un grand. Si demain Kylian signe à Arsenal, ce sera pour lui. Il sait façonner les jeunes et tout particulièrement les anciens attaquants de l'équipe de France, Thierry Henry et Nicolas Anelka. Ne disputer que la Ligue Europa n'est pas un obstacle en soi", glisse un autre membre de son entourage très proche.

News lue par 10378 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+