Lille : le DNCG rend son verdict « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les supporters de Lille peuvent être totalement rassurés. Si la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG) n'avait pas validé la semaine dernière le budget du LOSC pour la saison prochaine, la direction nordiste a fourni les documents manquants et tout est désormais en règle. "La DNCG, après avoir reçu et pris connaissance des engagements et documents demandés au LOSC, lui donnant un certain nombre de garanties, a rendu ce jour son délibéré et décidé de ne pas mettre de mesure sur le budget du club. En conséquence de quoi, le LOSC pourra effectuer ses recrutements durant ce mercato d'été et les contrats de ses joueurs seront homologués", peut-on lire dans un communiqué. Les Dogues vont pouvoir officialiser leurs recrues. Les Dogues vont pouvoir officialiser leurs recrues.

News lue par 13663 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+