PSG : Matuidi prêt à dire oui à la Juve ?

PSG : Matuidi prêt à dire oui à la Juv e ? Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A un an du terme de son contrat, Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 cette saison) voudrait quitter le Paris Saint-Germain. Alors que le quotidien Le Parisien annonçait que le milieu de terrain souhaitait prendre son temps, le Corriere dello Sport assure ce mercredi que l'international français a exprimé ses envies de départ mardi soir à Ibiza lors de l'anniversaire de Javier Pastore. Son agent Mino Raiola tente de le placer en Italie et la publication transalpine assure en Une que Matuidi est prêt à dire oui à la Juventus Turin, qu'il était tout proche de rejoindre l'été dernier. Un possible échange avec l'ailier Juan Cuadrado est évoqué. Affaire à suivre...

