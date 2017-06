Arsenal : offre du Barça refusée pour Bellerin

Afin de renforcer son poste de latéral droit, le FC Barcelone songe depuis plusieurs mois à Hector Bellerin (22 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Et le club catalan est passé à l'action puisque The Independent annonce une offre de 50 millions d'euros pour l'international espagnol.

Une proposition repoussée par les Gunners qui n'ont pas l'intention de céder un élément indispensable cet été. Le Barça reviendra-t-il à la charge avec une offre supérieure ? Affaire à suivre...