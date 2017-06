OM : Boutobba n'écarte pas un retour « Par Romain Rigaux - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti au FC Séville l'été dernier après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel à Marseille, Bilal Boutobba (18 ans) a vécu une première saison compliquée en Espagne puisqu'il a évolué avec la réserve du club andalou et n'a jamais joué avec les professionnels. Dans un entretien accordé à So Foot, le natif de la cité phocéenne n'écarte pas de revenir à l'OM. "Quitter l'OM, ça m'a fait mal, mais j'étais obligé de partir par rapport au club et ses problèmes. Je ne pouvais pas savoir comment les choses allaient se passer ensuite. Est-ce que les retours de Payet et Thauvin me donnent des idées ? Forcément. C'est beau ce qu'ils ont fait. Je n'ai même pas les mots pour décrire la saison que vient de faire Thauvin pour son retour. Pareil pour Payet. Et puis ils n'étaient pas seuls : cette année, on a vu Maxime Lopez, Rolando. C'est un truc de fou", a confié Boutobba.

