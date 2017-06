PSG : Pepe n'a "aucun accord" Par Romain Rigaux - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé proche de rejoindre le Paris Saint-Germain ces derniers jours, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a tenu à faire une mise au point en conférence de presse ce mardi. Actuellement en Russie pour disputer la Coupe des Confédérations avec le Portugal, le Lusitanien assure n'avoir aucun accord. "Je suis un joueur sans contrat. Je n'ai rien signé et je n'ai aucun accord avec aucun club. Je pense seulement à la sélection et à aller le plus loin possible dans cette Coupe des Confédérations", a déclaré le joueur laissé libre par le Real Madrid.

