Caen : Santini, plutôt OM que Olympiakos « Par Romain Rigaux - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'intérêt de l'Olympique de Marseille annoncé au début du mois de juin n'est pas passé inaperçu chez Ivan Santini (28 ans, 34 matchs et 15 buts en L1 avec Caen cette saison). Selon les informations de France Football, l'attaquant de Caen a refusé de rejoindre l'Olympiakos car il se verrait bien à l'OM et attend donc d'en savoir plus sur les intentions du club phocéen. A première vue, le Croate ne fait pas partie des priorités de Marseille qui négocie pour Valère Germain et Stevan Jovetic notamment. Mais le Caennais, auteur d'une bonne saison sur le plan personnel, reste une piste intéressante alors que le probable départ de Bafétimbi Gomis obligera l'OM à recruter deux joueurs au poste d'avant-centre. Si Caen assure ne pas être vendeur pour son buteur, estimé à 6 ou 7 millions d'euros, une belle offre pourrait tout de même faire réfléchir les dirigeants normands cet été. Si Caen assure ne pas être vendeur pour son buteur, estimé à 6 ou 7 millions d'euros, une belle offre pourrait tout de même faire réfléchir les dirigeants normands cet été.

