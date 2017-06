Barça : Rakitic fixé sur les intentions du club

Annoncé comme possible partant cet été pour faire gonfler le budget mercato, Ivan Rakitic (29 ans, 32 matchs et 8 buts en Liga cette saison) peut être rassuré : le FC Barcelone n'a pas l'intention de le vendre. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain croate a rencontré ses dirigeants et ces derniers lui ont assuré qu'il faisait bien partie des plans du nouvel entraîneur Ernesto Valverde.

Malgré des contacts entre son représentant et des clubs anglais et italiens, dont la Juventus Turin, l'ancien joueur du FC Séville se plaît au Barça et il est donc bien parti pour poursuivre l'aventure en Catalogne.