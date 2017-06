PSG : Dugarry répond au "Raiola du pauvre" « Par Romain Rigaux - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Agacé par les critiques de Christophe Dugarry à l'encontre de Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison), l'agent du milieu de terrain parisien, Donato Di Campli, a remis en place le consultant de RMC (voir la brève de 16h11). Ce dernier a tenu à se défendre et ne mâche pas ses mots. "Je ne me suis jamais privé pour sortir et boire un petit verre, tout le monde le sait, mais le malheureusement pour lui c'est que quand j'étais au Milan, j'étais tellement effrayé par tous les grands joueurs autour de moi, que je suis sorti une fois en boite de nuit. Et c'est Maldini qui avait cette boite de nuit et qui m'avait demandé d'y sortir au moins une fois...", a commencé Dugarry pour répondre aux critiques sur sa vie à Milan lorsqu'il évoluait chez les Rossoneri. "Ce qui me gêne, c'est que ce monsieur, il a son joueur qui est en conflit avec le PSG, un conflit qui est moche, il a un transfert de 100 millions à gérer, et la seule chose qu'il trouve à faire en vacances avec son joueur à Ibiza, c'est de me répondre. (...) Le Raiola du pauvre ! Il est bien gentil, mais qu'il s'occupe de son joueur, qu'il change d'attitude aussi, j'en ai marre de l'entendre ramener sa fraise tous les trois mois sur le niveau extraordinaire de son joueur", a poursuivi l'ancien attaquant français. "Ce qui me gêne, c'est que ce monsieur, il a son joueur qui est en conflit avec le PSG, un conflit qui est moche, il a un transfert de 100 millions à gérer, et la seule chose qu'il trouve à faire en vacances avec son joueur à Ibiza, c'est de me répondre. (...) Le Raiola du pauvre ! Il est bien gentil, mais qu'il s'occupe de son joueur, qu'il change d'attitude aussi, j'en ai marre de l'entendre ramener sa fraise tous les trois mois sur le niveau extraordinaire de son joueur", a poursuivi l'ancien attaquant français.

