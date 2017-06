Caen : Tell rejoint Rennes (officiel) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Stade Rennais compte encore une nouvelle tête dans ses rangs : il s'agit de Jordan Tell (21 ans, 5 apparitions en L1 cette saison), jeune attaquant qui arrive en provenance de Caen. "Le Stade Rennais est un club qui me convient bien et Christian Gourcuff est un entraîneur qui a du talent. Il a fait jouer toutes ses équipes. Il a une mentalité que j’apprécie. Je vais pouvoir progresser tranquillement et sereinement. Chaque année, le Stade Rennais prouve qu’il est un bon club de Ligue 1. J’espère qu’il va encore grandir dans les années à venir. J’ai découvert la Ligue 1 avec mon club formateur. La page se tourne et je suis très fier de signer ici à Rennes. Arriver dans le monde pro et changer de club, c’est particulier. Il fallait que ça arrive", a indiqué le jeune Telle, qui s'est engagé pour 3 ans avec les Rouge et Noir.

News lue par 1108 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+