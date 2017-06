PSG : Matuidi n'est pas pressé

Possible partant cet été, Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 cette saison) n'a encore rien décidé. Et l'ancien Stéphanois n'est pas pressé. A un an du terme de son contrat, le milieu de terrain possède une offre pour prolonger.

D'après le quotidien Le Parisien, l'international tricolore attendrait de voir l'identité des clubs intéressés par ses services et ce qu'ils lui proposent avant d'étudier de plus près l'offre parisienne. Le mercato ne faisant que débuter, ce dossier devrait donc encore être ouvert un petit moment.