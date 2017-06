Nice : Favre n'a pas besoin de Ruffier « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'on prêtait un intérêt de l'OGC Nice pour Stéphane Ruffier (30 ans, 31 matchs en L1 cette saison), Lucien Favre assure être amplement satisfait de ses gardiens et n'a donc pas besoin du renfort du Stéphanois. "Yoan (Cardinale) a fait une superbe saison. Par sa présence, il apporte quelque chose à l’équipe. Mais je trouve qu’il peut encore progresser et je vais lui dire. Il doit continuer à bosser, a indiqué l'entraîneur des Aiglons au micro de France Bleu. Benitez a fait des progrès en fin de saison mais on ne l’a pas vu car il n’a pas joué. Le jeune gardien de la réserve a aussi de très bonnes qualités et Mouez Hassen revient." Ruffier va donc devoir chercher ailleurs pour quitter les Verts. Ruffier va donc devoir chercher ailleurs pour quitter les Verts.

