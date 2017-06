Sondage MF : Mbappé va rester à Monaco !

Sondage MF : Mbappé va rester à Monac o ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre avis concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Pour 75,2% des 25.640 votants, l'international tricolore sera toujours Monégasque la saison prochaine. On l'espère tous pour le football français même si les offres à plus de 100 millions qui se multiplient font évidemment redouter un départ... Dès à présent, exprimez-vous sur la Coupe des Confédérations : est-ce une compétition que vous suivez ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, exprimez-vous sur la Coupe des Confédérations : est-ce une compétition que vous suivez ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

