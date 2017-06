Roma : un Oranje arrive !

L'effet Monchi fait déjà des miracles du côté de l'AS Rome ! Alors que Jean-Michaël Seri (Nice), initialement réticent, pourrait finalement s'engager, la Louve est sur le point de boucler un joli coup.

Selon le Corriere dello Sport, le latéral droit Rick Karsdorp (22 ans, 30 matchs et 1 but en championnat cette saison) devrait signer un bail de cinq ans en faveur du club italien. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international néerlandais a explosé cette saison avec le Feyenoord Rotterdam et fait déjà partie des plus grandes promesses à son poste.