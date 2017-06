PSG : Trapp n'a entendu "que des rumeurs" « Par Youcef Touaitia - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Paris Saint-Germain s'activerait pour recruter un gardien, Kevin Trapp (26 ans, 24 matchs en L1 cette saison) reste sous pression. Le gardien allemand, qui dispute actuellement la Coupe des Confédérations avec sa sélection, assure ne pas être au courant des plans de son club à ce sujet. "Je n’ai entendu que des rumeurs, affirme le portier parisien au micro de SFR Sport. Pour l’instant, je suis avec la sélection. C’est le plus important. Il faut se concentrer sur ça. Mais maintenant, on a une bonne coupe à jouer. On a un objectif à atteindre. Après, on verra ce qu’il se passe au PSG." Il ne serait pas non plus étonnant que Trapp reste le numéro un au PSG la saison prochaine au regard du marché très fermé des gardiens. Il ne serait pas non plus étonnant que Trapp reste le numéro un au PSG la saison prochaine au regard du marché très fermé des gardiens.

