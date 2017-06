PSG : Verratti, l'avis tranché de Di Meco « Par Youcef Touaitia - Le 20/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) parviendra-t-il à faire craquer ses dirigeants ? Si de nombreux consultants estiment qu'une vente au prix fort serait judicieuse, Eric Di Meco juge de son côté que les dirigeants parisiens pourraient faire du cas de l'Italien un exemple, quitte à le mettre au placard pour le punir. "On parle souvent de ce cas-là, des joueurs qui ont envie de partir, d’aller au bras de fer. Ça devient un peu gonflant. Ce serait bien qu’un jour, un club dise 'tu veux jouer à ça ? On a les moyens, tu vas rester là'. S’il y a bien un club qui peut le faire en France et mettre un joueur avec une grosse valeur marchande sur le côté, c’est le PSG. Eux, ils sont capables de s’asseoir sur 80 millions d’euros et un joueur important pendant un ou deux ans", a confié l'ancien Marseillais sur les ondes de RMC. "Mais qui sort gagnant de ce genre de bras de fer ? Si, à la limite, ce cas particulier servait d’exemple à tout le monde, je leur dirai d’y aller. Mais il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens de faire ça avec leurs joueurs qui boudent. Il leur fait la danse du ventre tous les ans, je peux comprendre que ce soit gonflant", a poursuivi Di Meco. Pour le moment, le PSG reste inflexible malgré la pression énorme mise par le FC Barcelone. Pour le moment, le PSG reste inflexible malgré la pression énorme mise par le FC Barcelone.

