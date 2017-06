Argentine : Maradona s'en prend à Sampaoli

Diego Maradona est en grande forme ! Très remonté contre Daniel Alves (voir ici), la légende du football argentin s'est également montrée très critique à l'égard de l'actuel sélectionneur de l'Albiceleste, Jorge Sampaoli. A peine arrivé, l'ex-coach du FC Séville a reçu un accueil glacial de l'ancienne gloire napolitaine.

"Sampaoli n’est pas plus doué que Bauza, ça je peux te l’assurer. Je suis très énervé avec Sampaoli. En plus, je ne sais pas pourquoi il ramène 8 membres du staff avec lui. Qu’il reste à la maison alors. Il a l’air faux. Et ça me semble une absurdité de mettre une équipe de futsal en guise de staff technique", a fait remarquer Maradona pour Diario Olé.

Visiblement, le champion du monde 1986 avait des messages à faire passer !