Lille : ... Basa aussi, mais pas Enyeama

Comme Rio Mavuba (voir la brève de 08h41), le LOSC ne compte plus non plus sur un autre de ses éléments historiques : Marko Basa (34 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison).

Trop souvent blessé, le défenseur central monténégrin, au club depuis 2011, a été invité par la direction lilloise à se trouver un nouveau point de chute. En revanche, même si l'arrivée d'un nouveau gardien est évoquée, les Dogues n'ont rien signifié pour le moment à Vincent Enyeama (34 ans, 32 matchs en L1 cette saison).