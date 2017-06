Juve : résiliation de contrat pour Dani Alves ?

Juve : résiliation de contrat pour Dani Alve s ? « Par Eric Bethsy - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La tendance se confirme pour Daniel Alves (34 ans, 19 matchs et 2 buts en Serie A cette saison). Annoncé à Manchester City ces derniers jours, le latéral droit devrait bien quitter la Juventus Turin un an après son arrivée. Et l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait même partir libre, si l’on en croit le journaliste Gianluca Di Marzio. Au cours d’une réunion ce lundi, les représentants du Brésilien et les dirigeants turinois auraient évoqué la possibilité de résilier son contrat qui expire en 2018. Cette fois, le club mancunien n’aura peut-être pas à dépenser une fortune pour se renforcer. Cette fois, le club mancunien n’aura peut-être pas à dépenser une fortune pour se renforcer.

News lue par 4638 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+