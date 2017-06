PSG : Lucas n'exclut pas un départ

Malgré une saison plus aboutie en terme de statistiques, Lucas (24 ans, 53 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) peine toujours à convaincre totalement au Paris Saint-Germain. Un départ n'est pas à écarter cet été et le joueur lui-même laisse la porte ouverte.

"J’ai un contrat jusqu’en 2020 au PSG. Si une proposition arrive, on l’analysera. Pour le moment, rien n'est arrivé. Le plus important est de savoir ce que tu fais et de faire du mieux possible. Un retour au Brésil, je n'y pense pas. Quitter le PSG et aller dans un autre club en Europe est une possibilité, mais j'ai un contrat et, jusque-là, je n'ai pas reçu d'offres. Si c'est le cas, nous verrons ce qui est le mieux pour moi et pour le club. Mais je suis bien à Paris", a confié le Brésilien à Diario.

L'Inter Milan notamment est très intéressé par l'ailier du Paris SG.