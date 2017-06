PSG : Raiola évoque 3 clubs pour Matuidi « Par Romain Rigaux - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'agent Mino Raiola a évoqué la situation de Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 cette saison), sous contrat jusqu'en juin 2018 et pas encore certain de rester au Paris Saint-Germain. Selon son représentant, l'international français dispose de trois pistes en Italie. "Je ne fais pas la guerre au Milan AC. Ils m'ont réclamé Matuidi comme l'Inter et la Juventus. Nous verrons. Avec les Bianconeri, cela ne s'était pas fait il y a un an pour des problèmes politiques. Cette fois, qui sait...", a confié Raiola. L'Inter Milan refuse de débourser les 30 millions d'euros réclamés par le PSG, tandis que la Juventus Turin et le Milan AC ne font pas du Parisien une priorité pour le moment. L'Inter Milan refuse de débourser les 30 millions d'euros réclamés par le PSG, tandis que la Juventus Turin et le Milan AC ne font pas du Parisien une priorité pour le moment.

