Dortmund : Dembélé évoque le Barça « Par Romain Lantheaume - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il n'a jamais caché son attirance pour le FC Barcelone, l'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) figure toujours sur les tablettes du club catalan, qui pourrait tenter une offensive cet été. Malgré tout, le Français ne s'imagine pas changer d'air dans l'immédiat. "J'avais des contacts l'année passée pour signer à Barcelone, mais voilà, c'est le mercato. En sélection, avec Digne et Umtiti on se pose des questions sur nos clubs respectifs, et ils m'ont dit que c'était très bien. Je pense néanmoins rester au Borussia Dortmund", a lancé l'ancien Rennais au micro de Téléfoot. De toute façon, avec le probable départ de Pierre-Emerick Aubameyang, on voit mal le BvB lâcher sa pépite. Dans le cas contraire, le club allemand réclamerait pas moins de 90 millions d'euros. Difficile d'imaginer les Blaugrana lâcher une telle somme alors qu'ils ont d'autres priorités, comme renforcer le milieu de terrain.

