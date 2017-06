PSG : Ronaldo, Pepe ferait le forcing...

Alors qu'un hypothétique départ de Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) enflamme la presse espagnole et portugaise ces derniers jours, la radio Onda Cero en rajoute une couche. Annoncé proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, le défenseur Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) tenterait de convaincre son compatriote de le suivre dans la capitale.

Si Pepe tente peut-être de le séduire, bien que sa signature se fait toujours attendre, rien ne dit en revanche que le Paris SG compte recruter CR7. C'est même loin d'être le cas. Le club de la capitale a depuis longtemps fait une croix sur la superstar du Real Madrid et on ne le voit pas débourser plus de 100 millions d'euros et un salaire énorme sur ce dossier.

Dans le même temps, la presse anglaise relance la piste d'un retour à Manchester United. Mais bien que les rumeurs se multiplient, l'avenir de Ronaldo est pour le moment toujours à Madrid.