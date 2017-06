Monaco : Falcao, l'intuition de Trezeguet « Par Romain Lantheaume - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au fond du trou il y a un an, l’attaquant Radamel Falcao (31 ans, 29 matchs et 21 buts en L1 cette saison) a signé une superbe saison avec l’AS Monaco, contribuant activement au titre de champion de France et au parcours qui a mené l’ASM jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Et d’après l’ancien buteur du club princier, David Trezeguet, le meilleur reste encore à venir ! "Je connais bien Falcao. Il a connu des années très difficiles. Là, il a retrouvé son niveau. C'est un joueur exceptionnel. Il va faire du bien à l'AS Monaco cette année, beaucoup plus, a assuré le champion du monde 1998 au micro de La Chaîne L’Equipe. C'est un mec qui travaille beaucoup. Il a fait une très bonne saison mais il a envie de mieux faire. Et ça, c'est très important pour un joueur de ce niveau." En faisant mieux que ses 30 buts toutes compétitions confondues, El Tigre placerait la barre très haut ! En faisant mieux que ses 30 buts toutes compétitions confondues, El Tigre placerait la barre très haut !

