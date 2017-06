OM : Séville confirme, Jovetic est trop cher « Par Romain Rigaux - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme évoqué un peu plus tôt ce lundi (voir la brève de 08h59), le FC Séville n'a pas trouvé d'accord avec l'Inter Milan pour conserver Stevan Jovetic (27 ans, 21 matchs et 6 buts en Liga avec FC Seville cette saison), prêté en Espagne cette saison et courtisé par l'OM. Le directeur sportif du club espagnol, Oscar Arias, a confirmé pour ABC de Sevilla qu'il ne pouvait pas débourser les 13 millions d'euros demandés par les Nerazzurri en plus du salaire élevé de l'attaquant monténégrin (3,5 M€ annuels). "Nous n'avons pas le pouvoir financier de Manchester City, Barcelone, Chelsea ou du Real Madrid, a confié le dirigeant andalou. Nous ne sommes ni en mesure ni prêts à faire un tel effort. Nous avons fait le maximum que nous pouvions. Et si ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas... Nous souhaiterons bonne chance à Stevan (Jovetic) pour la suite de sa carrière et nous chercherons d'autres solutions." Le FC Séville va-t-il abandonner définitivement ce dossier ? Il peut aussi s'agir d'une manière de mettre la pression sur Jovetic pour le pousser à revoir ses exigences salariales à la baisse. Le club andalou a proposé 10 millions d'euros à l'Inter et pourrait en proposer 3 millions de plus si l'attaquant faisait quelques concessions. Le FC Séville va-t-il abandonner définitivement ce dossier ? Il peut aussi s'agir d'une manière de mettre la pression sur Jovetic pour le pousser à revoir ses exigences salariales à la baisse. Le club andalou a proposé 10 millions d'euros à l'Inter et pourrait en proposer 3 millions de plus si l'attaquant faisait quelques concessions.

