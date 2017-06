Monaco : Mbappé, le Real ou rien ?

Monaco : Mbappé, le Real ou rie n ? Par Romain Rigaux - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Où évoluera Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) la saison prochaine ? C'est l'une des grandes questions de ce mercato. Alors que Monaco souhaite le conserver et prolonger son contrat qui se termine en juin 2019, Marca assure que l'attaquant monégasque a déjà fait son choix. "Je veux seulement jouer au Real Madrid. A Madrid et rien d'autre", a lâché l'international français dans des propos rapportés par le quotidien espagnol. Le natif de Bondy aurait déjà annoncé sa décision au président Dmitri Rybolovlev lors d'un dîner jeudi dernier. L'idée du Real est de boucler le transfert cet été et de laisser Mbappé encore un an à l'ASM afin qu'il poursuive sa formation dans une équipe lui offrant beaucoup de temps de jeu. Pour Mbappé, il s'agirait aussi d'une bonne option dans une saison de Coupe du monde. La Une de Marca



News lue par 2430 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+