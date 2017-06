Angers : Man City se penche aussi sur Pépé !

Angers : Man City se penche aussi sur Pép é ! « Par Romain Lantheaume - Le 19/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé tout proche de Lille, l’ailier d’Angers, Nicolas Pépé (21 ans, 33 apparitions et 3 buts en L1 cette saison), pourrait-il faire volte-face à la dernière minute ? Alors que ce lundi s’annonce potentiellement décisif pour lui, l’Ivoirien suscite l’intérêt d’un cador de Premier League ! En effet, d’après L’Equipe, Manchester City s’est positionné dans ce dossier et proposerait à l’Angevin de franchir les étapes une à une en étant d’abord prêté à sa filiale en Espagne, Gérone, avant de rejoindre les Skyblues. L’ancien Orléanais privilégie la France, mais cette possibilité devrait forcément le faire réfléchir… L’Olympique Lyonnais, Newcastle et Watford restent également sur les rangs, tandis que le LOSC, avec qui un accord était annoncé comme bouclé, proposerait moins que les 10 millions d’euros réclamés par le SCO. L’Olympique Lyonnais, Newcastle et Watford restent également sur les rangs, tandis que le LOSC, avec qui un accord était annoncé comme bouclé, proposerait moins que les 10 millions d’euros réclamés par le SCO.

