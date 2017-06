Caen : Karamoh ne sera pas bradé Par Youcef Touaitia - Le 18/06/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- A un an de la fin de son contrat, l'ailier Yann Karamoh (18 ans, 35 matchs et 5 buts en L1 cette saison) entend bien quitter Caen cet été pour un club plus ambitieux. Refusant de prolonger, le jeune Normand ne sera pas bradé à en croire le directeur sportif malherbiste Xavier Gravelaine. "Il appartient au Stade Malherbe. "Yannou" est un garçon super, son avocat un peu moins. C’est désormais un cas présidentiel. S’il doit partir, ce sera pour une telle somme. Laquelle ? Je ne vais pas vous le dire mais il s’agit d’un montant élevé", a assuré le dirigeant caennais en conférence de presse. Nantes, Lille et Saint-Etienne sont sur les rangs pour Karamoh. Nantes, Lille et Saint-Etienne sont sur les rangs pour Karamoh.

