Real : CR7, Di Meco ne croit pas à l'intox

Épinglé par le fisc espagnol, l'attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 46 matchs et 42 buts toutes compétitions cette saison) aurait menacé de quitter le Real Madrid cet été. Alors qu'un proche de son agent Jorge Mendes ne croit pas à un départ du Portugais (voir brève de 9h24), Eric Di Meco estime qu'il n'y a pas d'intox. Pour le consultant, le quadruple Ballon d'Or pourrait bien être ouvert à une nouvelle expérience loin de la Maison Blanche. "Je n'arrive pas à me mettre dans sa tête, la situation est particulière, je ne sais pas à quel point on peut être perturbé par ce genre d'histoire. Je ne crois pas à l'intox pour une revalorisation de contrat, il n'a pas besoin de ça après une Ligue des Champions extraordinaire. Il se sent peut-être floué, par son club, son manager... Peut-être qu'il veut quitter le pays. Il a un ego surdimensionné. Il a peut-être aussi envie d'aller gagner dans un autre pays", a estimé l'ancien Marseillais sur les ondes de RMC. Il serait quand même très étonnant de voir Florentino Pérez céder son meilleur joueur dès cet été...

