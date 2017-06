Rennes : C. Gourcuff cible son ancien buteur « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les arrivées d’Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud et de Faitout Maouassa, le Stade Rennais n’a pas terminé son mercato estival. Outre les discussions en cours pour le Messin Ismaïla Sarr, le club breton étudie une piste proposée par son entraîneur. Selon les informations de Goal, Christian Gourcuff voudrait effectivement récupérer Vincent Aboubakar (25 ans, 27 matchs et 12 buts en championnat cette saison), son ancien buteur à Lorient en 2013-2014. Pour cela, il faudra convaincre le FC Porto de le libérer suite à son prêt réussi au Besiktas. Un passage en Turquie si réussi que la direction portugaise réclamerait 10 millions d'euros pour son transfert. Reste à savoir si Rennes envisage de miser ce montant sur l’international camerounais. Et si l’ancien Valenciennois est intéressé par un retour en Ligue 1. Reste à savoir si Rennes envisage de miser ce montant sur l’international camerounais. Et si l’ancien Valenciennois est intéressé par un retour en Ligue 1.

News lue par 12860 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+