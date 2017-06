PSG : Lucas satisfait de son parcours

S'il a progressivement perdu sa place de titulaire, l'ailier Lucas (24 ans, 53 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) a bouclé sa saison la plus aboutie depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'hiver 2013. Fier, le Brésilien a tenu à défendre son bilan après quatre saisons et demi dans la capitale.

"Je fais un bilan très positif. Je me suis beaucoup amélioré chaque saison. Les chiffres parlent pour moi. Je suis content de mon évolution durant ces quatre années et demi. J’ai beaucoup évolué à différents niveaux, a confié le Sud-Américain au Diario de Sao Paulo. Je peux dire aujourd’hui que je suis un joueur beaucoup plus complet, après tout ce que j’ai vécu au sein du club. C’est un grand plaisir de travailler avec de grands joueurs brésiliens et d’autres athlètes qui ont aussi fait l’histoire. C’est une grande source de satisfaction."

Annoncé dans le viseur de l'Inter Milan, Lucas poursuivra-t-il l'aventure à Paris ?