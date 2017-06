Bayern : Tolisso prêt à tout casser !

Bayern : Tolisso prêt à tout casse r ! « Par Youcef Touaitia - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 41,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus éventuels, le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans) est le plus gros achat de l'histoire du Bayern Munich. De quoi mettre une énorme pression sur les épaules de l'ancien Lyonnais, prêt à voler de ses propres ailes. "Tout va changer. Je ne vais plus être dans mon cocon. Je n'aurai plus tous mes amis à côté de moi, ma famille à 30 minutes de chez moi, mais je suis prêt. Le montant du transfert me met un petit peu la pression, mais j'ai envie de montrer que je vaux ce prix et que le Bayern a bien fait de m'acheter à ce prix", a assuré le Français au micro de Téléfoot. Un challenge excitant pour Tolisso ! Un challenge excitant pour Tolisso !

