OM : Garcia voudrait garder Doria Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Doria (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) est annoncé proche du Sporting Portugal. Ce samedi, nous évoquions un possible transfert pour un montant de 5,5 millions d’euros (voir ici). Mais il faut croire que rien n’est définitif. Selon nos confrères de L’Equipe, l’entraîneur Rudi Garcia aimerait conserver son défenseur central, qui a pourtant peu de chances de devenir titulaire la saison prochaine. Du coup, le coach olympien ne retiendra pas le Brésilien en cas d’offre séduisante, et si aucun autre défenseur central ne quitte le club après Karim Rekik (Hertha Berlin). Au vu de la proposition portugaise, l’OM ne devrait pas bloquer son joueur très longtemps. Surtout si l’une des pistes du mercato (Rami ? Abdennour ? ) devait aboutir dans les prochains jours. Au vu de la proposition portugaise, l’OM ne devrait pas bloquer son joueur très longtemps. Surtout si l’une des pistes du mercato (Rami ? Abdennour ? ) devait aboutir dans les prochains jours.

