PSG : Mbappé plutôt que James Rodriguez ?

PSG : Mbappé plutôt que James Rodrigue z ? « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Agacé par sa situation au Real Madrid, James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) souhaite quitter la Casa Blanca. Mais d’après le quotidien Le Parisien, le milieu offensif n’atterrira pas au Paris Saint-Germain cet été. Et ce même si son dossier a été proposé au club francilien. En effet, le vice-champion de France aurait décidé de privilégier la piste Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison). Il faut dire que le transfert de l’attaquant monégasque coûterait plus de 100 millions d’euros, ce qui réduirait la marge de manœuvre pour une autre recrue de ce calibre. D’ailleurs, Paris aurait abandonné les démarches pour Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, Borussia Dortmund) et Alexis Sanchez (28 ans, Arsenal). Reste à savoir si l’ASM, qui souhaite absolument conserver son joyau, serait prêt à le vendre à son principal concurrent... Reste à savoir si l’ASM, qui souhaite absolument conserver son joyau, serait prêt à le vendre à son principal concurrent...

