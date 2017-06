Divers : Laurent Blanc passe une annonce « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une année passée loin des terrains, Laurent Blanc est à la recherche d’un nouveau club. Mais pour le moment, l’ancien coach du Paris Saint-Germain n’a pas reçu l’offre qu’il espérait. D’où le message envoyé en marge du match des légendes entre l’équipe de France et l’Italie (4-1) samedi. "Entraîner me manque. Quand on est au bord d'un terrain, il y a des choses que l'on ressent et qui sont très particulières. Quand on est loin de tout ça, cela vous manque de retrouver ces sensations, a avoué le technicien. Mon avenir ne dépend pas seulement de moi. S'il y a un projet intéressant et si l'on pense à moi, je pense que j'y répondrai ou je serai attentif. Tous les clubs sont difficiles à entraîner. On sait comment cela se passe quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors que je pense qu'avant de s'engager, il faut bien y réfléchir." Exigeant, le Cévenol aura du mal à trouver un défi à la hauteur de ses ambitions alors que la reprise approche... Exigeant, le Cévenol aura du mal à trouver un défi à la hauteur de ses ambitions alors que la reprise approche...

