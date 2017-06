Nice : Rivère attend Balotelli à la reprise « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’occasion du match des légendes entre l’équipe de France et l’Italie (4-1) à l’Allianz Riviera samedi, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a évoqué la situation de Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1 cette saison). Visiblement, l’avenir de l’attaquant italien est toujours incertain même s’il devrait reprendre l’entraînement avec les Aiglons. "On verra s’il sera toujours avec nous, mais notre but est de construire une équipe dans la tranquillité et la sérénité, a confié le patron du Gym sur C8. (...) Lundi prochain, on l’attend pour la reprise. Il devrait y être logiquement car il est encore sous contrat avec nous." S’il n’envisageait pas de rester, "Super Mario" n’attendrait pas la fin du mois de juin pour faire ses valises... S’il n’envisageait pas de rester, "Super Mario" n’attendrait pas la fin du mois de juin pour faire ses valises...

