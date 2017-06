PSG : la nouvelle stratégie de Verratti « Par Eric Bethsy - Le 18/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à quitter le Paris Saint-Germain pour signer au FC Barcelone, Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a décidé de se faire discret. Pour le milieu de terrain, il n’est plus question de s’afficher en photo sur la Une de Mundo Deportivo, ou encore sur les réseaux sociaux. Selon l’autre quotidien catalan Sport, l’Italien estime qu’il a accompli sa part et que le Barça doit désormais faire le reste, à savoir convaincre le Paris Saint-Germain de le libérer. Ce qui s’annonce très compliqué, voire impossible. De son côté, l’ancien joueur de Pescara compte profiter du reste de ses vacances à Ibiza sans se montrer, quitte à rester caché dans sa villa privée, avant un rendez-vous décisif ? En effet, MD affirme que Verratti a prévu de rencontrer son président Nasser Al-Khelaïfi en personne. Tôt ou tard, les deux hommes auront une franche discussion, et l’un d’entre eux sortira mécontent du bureau... En effet, MD affirme que Verratti a prévu de rencontrer son président Nasser Al-Khelaïfi en personne. Tôt ou tard, les deux hommes auront une franche discussion, et l’un d’entre eux sortira mécontent du bureau...

